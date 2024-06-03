أحمد حلمي يطالب بصناعة عمل فني يفضح الاحتلال الإسرائيلي: علينا تحمل مسئولية تقديم الحقيقة للعالم

قدّم الفنان أحمد حلمي تصريحًا يعبر فيه عن سعادته بحضوره مهرجان روتردام للفيلم العربي مرة أخرى، ووصف المهرجان بأنه “مهرجان أورجانيك”، حيث يتيح للفنانين المساحة الحرة للتعبير عن قضاياهم بصدق وبدون قيود.

خلال مقابلته مع الإعلامي علي الجابري، رئيس مؤسسة المهرجان، تحدث حلمي عن التحديات التي يواجهها الفنانون وكيفية التغلب عليها، خاصة في الظروف الصعبة، مؤكدًا على أهمية تقديم أعمال فنية تعكس الحقيقة وتكشف الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم.

وأشار حلمي إلى أن الفن يمتلك القدرة على نقل الرسائل الحقيقية، وأن الاحتلال يستغل الأعمال الفنية والسينمائية لترويج رسائل زائفة، مؤكدًا على أن الفنانين يجب أن يتحملوا مسؤولية تقديم الحقيقة والتعبير عن قضاياهم بصدق.

وأضاف أن العالم بدأ يتفهم الحقائق بشكل أفضل، وأن الأكاذيب التي يروج لها الاحتلال لم تعد تلقى القبول، وشدد على ضرورة أن يلعب الفنانون العرب دورهم في تسليط الضوء على القضايا العادلة، معبرًا عن أمله في مواصلة الصمود والثبات في فلسطين.

واختتم حلمي حديثه بالدعاء أن يرفع الله الظلم عن أهل غزة في أقرب وقت، مؤكدًا على أن الفن سيظل أداة قوية لنقل الحقائق والدفاع عن القضايا.

الشروق نيوز