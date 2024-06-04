مي عمر عن علاقتها بحماتها :«أمي التانية وفي المشاكل بتقف معايا»

مي عمر تتحدث عن العلاقة التي تربطها بحماتها الناضجة صبورة السيد، مؤكدة أنها تعتبرها والدتها الثانية، مستقلة عن علاقتها بزوجها المخرج محمد سامي.

خلال مداخلتها في برنامج “آخر اليوم” بتقديم سارة نخلة على قناة “هي”، أكدت مي أن علاقتها مع حماتها تتسم بالقرب والثقة، مشيرة إلى أنها تأخذ رأيها في العديد من الأمور وتهتم بشكل كبير بمصلحتها. كما أضافت أن حماتها تُظهر اهتمامًا فائقًا بحياتها وتكون دائمًا من بين أولئك الذين يدعمونها ويشجعونها.

وتابعت قائلة: “أنا أعتبرها أمي الثانية، وأتلقى منها الكثير من الدروس، مثل عدم الشكوى في حال حدوث أي مشكلة في البيت. لدينا صفات مشتركة مثل احترام الخصوصية وعدم مشاركة مشاكلنا مع أي شخص، وإذا كان هناك أي مشكلة، نتحدث عنها مع الأشخاص المقربين الذين يحبوننا بصدق ولا يسعون لمصالح آخرى، وأحاول أن أفكر جيدًا قبل اتخاذ أي قرار وألا تكون قراراتي متسرعة”.

يذكر أن اَخر أعمال الفنانة مي عمر، مسلسل «نعمة الأفوكاتو» الذي عرض في رمضان الماضي، وشاركها البطولة، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبوريه، عماد زيادة، ياسر على ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، غادة فلفل، سلوى عثمان، هدير عبدالناصر والعمل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.

المصري اليوم