رياضيةمداراتمنوعات

شاهد بالصور.. أبناء الجالية السودانية بموريتانيا يستقبلون بعثة المنتخب الوطني في مطار نواكشوط بمقولة الشهيد محمد صديق الشهيرة (من ياتو ناحية؟)

2024/06/04
441901996 7979186635467024 7898992964522782342 n

حظيت بعثة المنتخب السوداني الأول لكرة القدم التي وصلت مطار نواكشوط اليوم الثلاثاء, باستقبال طيب من أبناء الجالية السودانية بموريتانيا.

441880716 7979186642133690 2747976664170147932 n

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد استقبل عدد من السودانيين بموريتانيا, بعثة صقور الجديان التي وصلت نواكشوط لمواجهة منتخب المرابطون في تصفيات كأس العالم.

441901996 7979186635467024 7898992964522782342 n

وحمل أبناء الجالية لحظة استقبالهم البعثة علم السودان وصور الشهيد محمد صديق وعبارته الشهيرة التي قالها قبل تصفيته على يد قوات الدعم السريع (من ياتو ناحية؟).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/06/04