مدير شرطة ولاية نهر النيل يتفقد أقسام شرطة محلية عطبرة

ووقف اللواء شرطة حقوقي / سلمان على سير العمل بالأقسام وبيئة العمل والمعينات ومدى أهلية الحراسات ومطابقتها للشروط القانونية، واطلع كذلك على الدفاتر الجنائية والتحديث اليومي لبياناتها واكتمال الدورة المستندية.

كما استمع بصورة مباشرة من رؤساء الأقسام بالمحلية لأبرز الاحتياجات ومتطلبات العمل حيث وجه بالمعالجة الفورية لها وحلحلة كافة الإشكالات التي تم تجاوز معظمها من خلال قيام رئاسة شرطة الولاية في الفترة الماضية بتوفير المركبات وإجراء الصيانات وزيادة حصص الوقود حيث أكد مدير شرطة ولاية نهر الليل الأهمية القصوى للعمل الجنائي بالأقسام باعتباره الواجب الأساسي لقوات الشرطة وذراعها الأقوى في منع الجريمة واكتشاف ما يقع منها.