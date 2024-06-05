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مدير شرطة ولاية نهر النيل يتفقد أقسام شرطة محلية عطبرة
قام اللواء شرطة حقوقي / سلمان محمد الطيب سعد مدير شرطة ولاية نهر النيل بجولة تفقدية شملت أقسام شرطة محلية عطبرة “المطار / الوحدة / الحصايا والشرقي / الأوسط”.
ورافقه خلال الجولة التفقدية كلٌّ من العميد شرطة / الطيب محمد علي أرتولي مدير شرطة محلية عطبرة والعقيد شرطة مهندس / محمد عثمان جقود مدير الإدارة الهندسية والعقيد شرطة / متوكل محمد أحمد والمقدم شرطة / الوليد محمد علي شبو مدير المكتب التنفيذي.
ووقف اللواء شرطة حقوقي / سلمان على سير العمل بالأقسام وبيئة العمل والمعينات ومدى أهلية الحراسات ومطابقتها للشروط القانونية، واطلع كذلك على الدفاتر الجنائية والتحديث اليومي لبياناتها واكتمال الدورة المستندية.
كما استمع بصورة مباشرة من رؤساء الأقسام بالمحلية لأبرز الاحتياجات ومتطلبات العمل حيث وجه بالمعالجة الفورية لها وحلحلة كافة الإشكالات التي تم تجاوز معظمها من خلال قيام رئاسة شرطة الولاية في الفترة الماضية بتوفير المركبات وإجراء الصيانات وزيادة حصص الوقود حيث أكد مدير شرطة ولاية نهر الليل الأهمية القصوى للعمل الجنائي بالأقسام باعتباره الواجب الأساسي لقوات الشرطة وذراعها الأقوى في منع الجريمة واكتشاف ما يقع منها.
وإلى جانب تفقد الأقسام الجنائية سجل اللواء شرطة حقوقي / سلمان والوفد المرافق له زيارات لمخبز الشرطة المجاور لقسم شرطة الأوسط عطبرة وكذلك مرور محلية عطبرة، موجهاً بتكثيف الانتشار صباحاً ومساءً للتعامل مع الضغط المروري والاختناقات، مشيداً بمجهودات منسوبي مرور نهر الليل في هذا الجانب.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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