شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة “خواجية” تشارك عروس سودانية الرقص في ليلة زفافها وساخرون: (نحنا العلمنا الخواجات الزنق)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي باهتمام كبير من قبل المتابعين على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتاة “خواجية” وهي تشارك صديقتها السودانية الأفراح في ليلة زفافها.

وظهرت “الخواجية”وهي تحاول تعلم الرقص السوداني وسط سخرية المعلقين الذين كتبوا: (نحنا العلمنا الخواجات الزنق).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين