شاهد بالفيديو.. المودل السودانية تسابيح دياب تهاجم مروّجو الشائعات بعد نشرهم شائعة وفاتها وساخرون: (عاوزة تعملي أهمية لنفسك.. نحنا أول مرة نسمع الكلام دا منك)

نشرت المودل السودانية المعروفة تسابيح دياب, مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت تسابيح, غاضبة بسبب انتشار شائعات في الأيام الماضيات تتحدث عن وفاتها.

وذكرت المودل التي شاركت في مسابقة ملكة جمال العالم الأخيرة أن الشائعة الأخيرة أصابت أمها بالصدمة والرعب.

وأبدت تسابيح بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين استغرابها من مروّجو الشائعات, قائلة: (تستفيدوا شنو؟ بس عشان تكسبوا مشاهدات وتفاعلات؟).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من جانبه انقسم ما بين متعاطف مع المودل وما بين ساخر منها, حيث كتب الجمهور المتابع لها: (حسبي الله ونعم الوكيل ما تركزي مع النوع دا) بينما كتب ساخرون: (عاوزة تعملي أهمية لنفسك.. نحنا أول مرة نسمع الكلام دا منك).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين