كيف علق ويل سميث على هدية الشاب النوبي؟ – صور

خلال جولة النجم ويل سميث للترويج لفيلمه الجديد من سلسلة أفلام “Bad Boys” الكوميدية في إحدى الدول العربية، فاجأه شاب مصري من النوبة بهدية صغيرة. وأثناء حضور ويل سميث لحفل صغير خلال جولته الترويجية، وأثناء تناوله الكيك والمقبلات، قدم له شاب مصري يعمل في المكان هدية صغيرة.

الهدية كانت عبارة عن كيس هدايا صغير باللون الأسود، وبداخله سوار، وأوضح الشاب أنه من جنوب مصر، بالتحديد من النوبة. وقد استقبل ويل سميث الهدية بإعجاب شديد، مشيدًا بجمالها ومعبرًا عن إعجابه بها.

ظهرت هذه اللحظة المميزة في فيديو نشره ويل سميث على حسابه الرسمي على Instagram، حيث قام الشاب بربط السوار على يد سميث، الذي قام بالاستعراض به أمام الكاميرا معربًا عن إعجابه، ولاقى الفيديو استحسانًا كبيرًا من متابعيه.

فيلم Bad Boys 4 يشارك في بطولته مارتن لورانس والذي طرح حديثا من سلسلة أفلامهم حول ضباط شركة ميامي، واستقبل الفيلم باعجاب كبير من الجمهور.

بوابة الأهرام