ثقافة وفنون

نانسي عجرم تعلن عن حفلها القادم رفقة راغب علامة

2024/06/05
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أعلنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن الحفل القادم الذي ستشارك فيه مع الفنان راغب علامة، والمقرر إقامته في الأردن في ١٢ يوليو المقبل. شاركت نانسي صورة للبوستر التشويقي للحفل على حسابها الشخصي على موقع Instagram، حيث ظهرت مع راغب علامة على الغلاف، وعلقت بقولها: “الأردن، ها نحن قادمون، لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم جميعًا”.

تواصل نانسي عجرم نشاطها الفني في الآونة الأخيرة من خلال إحياء العديد من الحفلات الغنائية سواء داخل الوطن العربي أو في جميع أنحاء العالم.

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بوابة الأهرام

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