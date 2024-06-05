شاهد نيللي كريم تخطف الأنظار بدون مكياج أمام البحر

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة لها وهي تستمتع بوقتها أمام البحر الرائع، حيث ظهرت في الصورة بدون مكياج، مبرزة جمالها الطبيعي وملامحها الرقيقة. قامت نيللي بمشاركة الصورة عبر خاصية “الأستوري” على حسابها الشخصي في موقع Instagram.

مؤخرًا، شاركت نيللي كريم في بطولة فيلم “ع الزيرو” إلى جانب النجم محمد رمضان، وشملت الفيلم مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني.

بوابة الأهرام