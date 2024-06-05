شاهد بالفيديو.. الفنانة شهد أزهري تغني وترقص بطريقة هستيرية خلال حفل خاص وساخرون: (الغناء ما بالرجالة يا بنتنا)

أثارت الفنانة السودانية شهد أزهري, سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهورها في حفل خاص قام بإحيائه.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت شهد, خلال مقطع متداول وهي تغني وترقص بطريقة وصفها المتابعون بالهستيرية.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبعد مشاهدتهم المقطع تسابقوا على نشر تعليقاتهم الساخرة, وكتب أحدهم: (الغناء ما بالرجالة يا بنتنا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين