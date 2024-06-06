الإدارة العامة للجوازات والهجرة تودع الأفواج الأخيرة من حجاج هذا العام

ودعت الإدارة العامة للجوازات والهجرة، الأفواج الأخيرة من حجاج هذا العام المغادرين جواً عبر مطار بورتسودان الدولي إلى الأراضي المقدسة، والذي شهد تفويج 146‪6حاج وحاجة عبر ١٢ رحلة طيران شملت خطوط طيران شركتي بدر وتاركو إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حيث أكمل الحجاج إجراءاتهم الهجرية في المطار بكل سهولة و يسر. ووقف كل من مدير إدارة الجوازات بمطار بورتسودان الدولي العميد شرطة أونور محمد إسماعيل والعقيد شرطة عاصم الشيخ دقنو، وطاقم الإدارة بالمطار على إكمال الإجراءات للحجاج في وقت وجيز، فيما تكتمل غداً الخميس إجراءات آخر أفواج الحجاج وتبدأ بعده مباشرة عمليات تفويج الحج السياحي الذي يبدأ فجر الجمعة.

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وأشاد رئيس غرفة عمليات الحج بالمجلس الأعلى للحج والعمرة، بمطار بورتسودان، إبراهيم معوض طه، في تصريحات صحفية (للمكتب الصحفي للشرطة)، بالتنسيق الجيد مع الأجهزة ذات الصلة بالحج، كما أشاد بالإدارة العامة للجوازات والهجرة ممثلة في اللواء شرطة عثمان دينكاوي، في تسهيل الإجراءات الهجرية بكل سهولة وفي وقت وجيز، لافتاً إلى أن الإدارة العامة للجوازات أصدرت الجوازات لكل الراغبين في أداء الحج لهذا العام. وزاد بالقول (ماعندنا حاج رجع بسبب عدم استخراج جوازه).

وعبَّر عدد من الحجاج الذين تحدثوا (للمكتب الصحفي للشرطة) عن إشادتهم بإدارة جوازات مطار بورتسودان الدولي وتكملة الإجراءات بأسرع وقت ممكن.

المكتب الصحفي لشرطة السودان