إليسا تستمتع بوقتها في ميلانو – صورة

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وأطلت إليسا وهي تستمتع بوقتها في مدينة ميلانو بإيطاليا، وتفاعل معها عدد من جمهورها بالتعليقات الإيجابية.

ومؤخرا طرحت إليسا ألبومها الجديد “أنا سكتين” عبر كافة التطبيقات الموسيقية من إنتاج شركة روتانا.

وتجاوزت أغاني ألبوم إليسا الجديد “أنا سكتين” حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة عبر تطبيق “سبوتيفاي” بعد نحو أسبوع من طرحه، وحقق الألبوم أكثر من 50 مليون مشاهدة عبر فيس بوك.

بوابة فيتو