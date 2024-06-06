شريف مدكور يطالب بحجب “التيك توك”: هوية مصر في خطر والموضوع مش هزار

طالب الإعلامي شريف مدكور بحظر تطبيق “تيك توك” في جمهورية مصر العربية، معربًا عن قلقه من تأثيره السلبي على صحة عقول الأطفال والشباب. وقد أشار مدكور إلى خطورة هذا التطبيق عبر منشور على حسابه الشخصي على فيسبوك، حيث طالب بحجب التطبيق حفاظًا على الهوية المصرية وسلامة الأجيال الصاعدة.

وفي تطور آخر، عبر مدكور عن حزنه واستيائه بسبب عدم زواجه وعدم إنجابه أطفالًا حتى الآن. وأكد أنه لو كان لديه طفل، لتغيرت حياته تمامًا. هذه التصريحات جاءت في منشور آخر نشره على حسابه الشخصي على فيسبوك، حيث عبّر عن رغبته في تجربة الأبوة وتحقيق الفرحة العائلية، معبرًا في النهاية عن شكره لله على كل ما يمتلك.

بوابة فيتو