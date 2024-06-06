شاهد بالصورة والفيديو.. عارضة أزياء سودانية حسناء تستعرض جمالها بثوب عليه صورة الشهيد محمد صديق ومقولته الشهيرة (من ياتو ناحية)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو أثار ضجة واسعة بعد مشاركته عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع عارضة أزياء سودانية وصفها المتابعون بالحسناء وهي تستعرض جمالها بثوب طرحته مصممة ثياب سودانية.

ووضعت المصممة صورة الشهيد محمد صديق, في وسط “الثوب” وعلى جانبيه وضعت المقولة الشهيرة للشهيد (من ياتو ناحية).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي تابعها محرر موقع النيلين هاجم المصممة وعارضة الأزياء واعتبر أن الأمر فيه متاجرة باسم الشهيد.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين