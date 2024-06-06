شاهد بالفيديو.. وسط ضحكات وسخرية الجمهور.. أفراد من الدعم السريع يعثرون على “مكثفات” أجهزة “تكييف” داخل إحدى المنازل يزعمون أنها قنابل ومتفجرات ويصفون الأمر بالانجاز الكبير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وبسخرية كبيرة مقطع فيديو لأحد أفراد الدعم السريع بالعاصمة الخرطوم.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع أفراد الدعم السريع, وهم يحملون قطع غيار أجهزة “تكييفات” عبارة عن “مكثفات” عثروا عليها داخل إحدى المنازل.

وزعم “الدعامة”, خلال حديثهم أن الأجهزة عبارة عن قنابل ومتفجرات, وسط فخرهم وإشادة مصور المقطع التابع لهم الذي وصف الأمر بالانجاز الكبير.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين