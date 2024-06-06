شاهد بالفيديو.. مطربة “مصرية” تشعل حفل غنائي بالأغنية السودانية “شيخ أب حراز” وتقدمها على طريقة الفنانة الراحلة نونة العنكبوتة

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع مطربة مصرية أسوانية وهي تحيي حفل بمدينة أسوان جنوب مصر.

وتغنت المطربة الأسوانية خلال الحفل بالأغنية السودانية الشهيرة “شيخ أب حراز”, للفنان عبد الله علي ود دار الزين.

وقدمت المطربة التي صاحبها على العزف الفنان حمود إسماعيل, الأغنية على طريقة الفنانة السودانية الراحلة نونة العنكبوتة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين