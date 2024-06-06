السعودية: الوقوف بعرفة يوم السبت والعيد بالأحد

أعلنت المحكمة العليا في السعودية، مساء الخميس، أن يوم الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة.

وأوضحت المحكمة أن الوقوف بعرفة سيكون يوم السبت الموافق 15 يونيو الجاري، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.

وجاء في بيان أصدرته المحكمة العليا:

“عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء الخميس 29 من شهر ذي القعدة لعام 1445هـ الموافق 6 يونيو 2024، للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله (…) فإن الدائرة تقرر أن يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024 هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت الموافق 15 يونيو، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه”.

سكاي نيوز عربية