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افتتاح منشآت طبية بمستشفى الشرطة بعطبرة بحضور ممثل والي الولاية
شهد مستشفى الشرطة عطبرة مساء أمس افتتاح العديد من المنشآت الطبية شملت مستشفى النساء والولادة ومجمع د. عبد الحليم للولادة بعد إعادة تأهيله بجانب الاحتفال باليوم الختامي لتخريج حملة الدكتوراة في الجراحة العامة وسط حضور رسمي وطبي وإعلامي كبير.
العميد شرطة طبيب / الوليد محجوب مدير مستشفى الشرطة عطبرة رحب بالحضور وأعرب عن شكره لكل من وقف خلف هذه الإنجازات الكبيرة والطفرة التي يشهدها مستشفى الشرطة عطبرة، واعداً ببذل المزيد من الجهود حتى تتحقق طموحات إدارة المستشفى في الارتقاء بها لمصاف العالمية. البروفيسور / الرشيد محمد عبدالله رئيس المجلس القومي للتخصصات الطبية توجه بالشكر لولاية نهر النيل وحكومتها وقطاعها الصحي ولشرطة ولاية نهر النيل وإدارة مستشفى الشرطة عطبرة، منوهاً إلى أن نجاح المجلس في استعادة عمله واستئناف أنشطته ما كان ليتحقق لولا ما وجده المجلس من دعم ورعاية في هذه الولاية المعطاءة.
اللواء شرطة حقوقي / سلمان محمد الطيب مدير شرطة ولاية نهر النيل ترحم على شهداء معركة الكرامة الوطنية وحيا المجاهدين في الخطوط الأمامية وهم يقدمون التضحيات ويبذلون أرواحهم فداءً للوطن وسيادته.
كما تقدم بالشكر لوالي ولاية نهر النيل على مواقفه الداعمة لشرطة الولاية ولمستشفى الشرطة عطبرة على وجه الخصوص، معلناً عن البدء الفوري في تحديث وتطوير مستشفى الحوادث بدعم سخي ومقدر من والي الولاية.
د / أمل المجذوب وزيرة الصحة بحكومة ولاية نهر النيل ممثل الوالي أشادت بالطفرة التي تنتظم مستشفى الشرطة عطبرة مما جعله مقصداً لطالبي الخدمة الطبية من داخل وخارج الولاية. وجددت في الوقت نفسه دعم حكومة الولاية لهذه المجهودات والاستمرار في العمل المشترك مع شرطة الولاية وإدارة المستشفى حتى تتحقق الأهداف المرجوة في توطين العلاج بالداخل.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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