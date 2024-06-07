افتتاح منشآت طبية بمستشفى الشرطة بعطبرة بحضور ممثل والي الولاية

شهد مستشفى الشرطة عطبرة مساء أمس افتتاح العديد من المنشآت الطبية شملت مستشفى النساء والولادة ومجمع د. عبد الحليم للولادة بعد إعادة تأهيله بجانب الاحتفال باليوم الختامي لتخريج حملة الدكتوراة في الجراحة العامة وسط حضور رسمي وطبي وإعلامي كبير.

العميد شرطة طبيب / الوليد محجوب مدير مستشفى الشرطة عطبرة رحب بالحضور وأعرب عن شكره لكل من وقف خلف هذه الإنجازات الكبيرة والطفرة التي يشهدها مستشفى الشرطة عطبرة، واعداً ببذل المزيد من الجهود حتى تتحقق طموحات إدارة المستشفى في الارتقاء بها لمصاف العالمية. البروفيسور / الرشيد محمد عبدالله رئيس المجلس القومي للتخصصات الطبية توجه بالشكر لولاية نهر النيل وحكومتها وقطاعها الصحي ولشرطة ولاية نهر النيل وإدارة مستشفى الشرطة عطبرة، منوهاً إلى أن نجاح المجلس في استعادة عمله واستئناف أنشطته ما كان ليتحقق لولا ما وجده المجلس من دعم ورعاية في هذه الولاية المعطاءة.