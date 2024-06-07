مستشفى الشرطة الدمازين يوفر معدات ومعينات إنجاح العمليات الجراحية

حققت إدارة مستشفى الشرطة بالدمازين اختراقاً مهنياً كبيراً في مجال إجراء العمليات الجراحية يتمثل في توفير أدوات ومعينات يحتاجها اختصاصيو الجراحات المختلفة وتشكل إضافة نوعية ومهنية لعدد من الجراحات التي تجرى بالمستشفى.

وقال المقدم شرطة طبيبب/عزام عبدالرحمن حسن مدير مستشفى الشرطة بالدمازين أن إدارة المستشفى نجحت في توفير كافة المعدات والمعينات التي تحتاجها جراحات الأطفال والأنف والأذن والحنجرة والجراحة العامة بجانب توفير عدد مقدر من مستلزمات جراحة العظام لمعالجة الكسور والإصابات المتمثلة في المساطر والمسامير وعدد من لوازم جراحة العظام. وأضاف المستر عزام أن هذه المعينات تشكل إضافة حقيقية في ترقية وتطوير الأداء المهني بالمستشفى وتعيين الاختصاصيين؛ كلٍّ في مجاله، بجانب تأهيل غرف العمليات بكافة التجهيزات الضرورية إضافة إلى المرافق الملحقة بغرف العمليات، الأمر الذي وجد استحسان الكوادر الطبية.

وتقدم مدير مستشفى الشرطة بالدمازين بالشكر لرئاسة شرطة الإقليم والكوادر الطبية لتعاونهم في تقديم خدمة طبية مميزة جعلت المستشفى وجهة للمرضى، مضيفاً أن هذه الجهود تأتي ضمن مبادرة المستشفى بجعل منطقة النيل الأزرق منطقة علاجية وإنسانية.

المكتب الصحفي لشرطة السودان