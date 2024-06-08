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انتخاب دبلوماسي سوداني نائبا لرئيس اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة

2024/06/08
الخارجية
وزارة الخارجية السودانية

تم انتخاب السيد عمار محمد محمود، الدبلوماسي السوداني في البعثة الدائمة لجمهورية السودان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بالإجماع كنائب لرئيس اللجنة السادسة للجمعية العامة خلال دورتها التاسعة والسبعين. سيمثل قارة أفريقيا في مكتب اللجنة التي تختص في مناقشة القضايا ذات الصلة بالقانون الدولي.

يعكس هذا الانتخاب اعتراف المجتمع الدولي بالدور الفعّال للسودان في أعمال الأمم المتحدة، وجهوده في تعزيز سيادة حكم القانون على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. كما يؤكد على الثقة الكبيرة التي تحظى بها الدبلوماسية السودانية وممثليها على الساحة الدولية.

بالإضافة إلى إدارة اجتماعات اللجنة القانونية، يقوم نائب رئيس اللجنة السادسة، إلى جانب أعضائها الأربعة الآخرين الذين يمثلون مختلف قارات العالم، بوضع جدول الأعمال وتحديد أولويات اجتماعات الجمعية العامة المتصلة بالشئون القانونية.
ويشمل جدول أعمال اللجنة قضايا من بينها مناقشة التدابير التي تستهدف القضاء على الإرهاب الدولي، دور سيادة القانون وطنياً ودولياً، نطاق تطبيق مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، ومسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً.
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سونا

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