بيومي فؤاد الأضعف في شباك تذاكر أفلام السينما.. أين جمهوره؟

تذيل الفنان بيومي فؤاد وفيلمه الجديد “تاني تاني” قائمة إيرادات السينما بإجمالي يبلغ 6 آلاف جنيه فقط، وبعد أسبوعين من عرضه، بلغت إيراداته الإجمالية 537 ألف جنيه فقط. تم استبعاد الفيلم من المنافسة في موسم أفلام عيد الأضحى المقبل، الذي سيبدأ رسميًا في 12 يونيو الحالي. وذلك لآخر الأسبوع.

من ناحية أخرى، أكدت الفنانة غادة عبد الرازق أن أحداث فيلم “تاني تاني” تتناول قصة كوميدية، حيث تجسد شخصية هدى، أرملة تعمل في أحد البنوك وتعيش مع ابنتها. تتقاطع حياتها مع حياة أدم، الذي يجسد شخصية زكي، أرمل يعمل في البورصة، في سلسلة من المواقف الكوميدية.

بينما يجسد الفنان بيومي فؤاد خلال أحداث فيلم تاني تاني شخصية لبيب أو بيبو، رجل أعمال يقرر العودة إلى مصر بعد انفصاله عن زوجته الأمريكية.

المصري اليوم