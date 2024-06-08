تعرف على قيمة العملة الرقمية لمصرف قطر المركزي.. وكيف يمكن الحصول عليها؟

أكد مصرف قطر المركزي أن قيمة العملة الرقمية ستكون مرتبطة بالريال القطري، وتُعتبر جزءًا من التزامات البنك المركزي، وستكون قيمتها متماثلة لأي شكل آخر من أشكال العملة التي تصدرها البنوك المركزية، مثل الريال القطري.

وأوضح المركزي القطري التكنولوجيا المستخدمة في برنامجه، حيث سيتم تنفيذها بتقنية دفتر الأستاذ الموزع، التي توفر مزايا البلوكشين وتصميمها لحالات الاستخدام المنظمة. وهذا يتيح للنظام الالتزام برقابة مصرف قطر المركزي والامتثال للتشريعات واللوائح القطرية.

بالنسبة لطريقة الحصول على العملات الرقمية للبنك المركزي، تتم عن طريق تحويل الريال التقليدي من حساب التسوية الفورية للبنوك المشاركة إلى حساب العملة الرقمية للبنك المركزي.

تتم إدارة عملية الإصدار من قبل مصرف قطر المركزي، كما يمكن للبنوك أيضًا تحويل العملة الرقمية مرة أخرى إلى حساب التسوية الفوري في أي وقت، خلال ساعات عمل حساب التسويات الفورية.

وبما أن عملة البنك المركزي القطري مقومة بالريال القطري، فإن التحويل يتم على أساس 1:1 وبالتالي ليس له أي تأثير على الميزانية العمومية للبنك.

الشرق القطرية