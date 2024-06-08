ياسمين صبري تشارك حالة جديدة لها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وذلك من داخل صالة الألعاب الرياضية أثناء ممارستها لتمارينها اليومية. كما شاركت ياسمين صورة أخرى أثناء تواجدها في مدينة موناكو الفرنسية، خلال فعاليات سباق سيارات الفورمولا 1، حيث ظهرت بإطلالة جذابة تتألق فيها بفستان أحمر قصير وواسع من الأسفل بتصميم الطبقات، مع حذاء أسود عالي الكعب وحقيبة باللون الأصفر.

وكان فستان ياسمين صبري من دار ازياء. Alaia، وقد بلغ سعره إلى 2,595 دولار أمريكي، اي ما يعادل 123,152 جنيه مصري، وكان حذاء ياسمين صبري من دار أزياء Gianvito Rossi، وقد بلغ سعره إلى 2,677 ريال سعودي، أي ما يعادل 33,873 جنيه مصري، أي أن مجموع إطلالتها وصل إلى 157,025 جنيه مصري.

وتركت ياسمين صبري خصلات شعرها منسدلة عبر اكتافها وظهرها بتسريحة أنسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع إطلالتها.

صدى البلد