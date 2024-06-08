شاهد بالفيديو.. الناشط صلاح سندالة لسكان ولاية الجزيرة: (لو جوكم “الدعامة” قولوا لهم جاهزية سرعة جغم ولو جوكم ناس الجيش قولوا لهم جيش واحد شعب واحد)

نشر الناشط السوداني الشهير صلاح سندالة, مقطع فيديو حديث عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد طالب سندالة, خلال حديثه مواطني وسكان قرى ولاية الجزيرة بالابتعاد عن الحرب الدائرة الآن بين الجيش والدعم السريع.

وقال الناشط المثير للجدل لسكان الجزيرة: (لو جوكم “الدعامة” قولوا لهم جاهزية سرعة جغم ولو جوكم ناس الجيش قولوا لهم جيش واحد شعب واحد).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين