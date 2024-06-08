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شاهد بالفيديو.. بطريقة مضحكة.. ناشط مصري يسخر من اسم اللحمة السودانية الجافة “الشرموط” بعد ظهوره في الأسواق المصرية: (ليه كدة؟ كل علبة من دي تمنها 3 سنين سجن بسبب الاسم بس)

2024/06/08
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, ومصر, مقطع فيديو لناشط مصري ظهر وهو يتحدث عن منتج سوداني يباع في المحلات السودانية بمصر.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد سخر الناشط المصري من اسم اللحمة السودانية المجففة والشهيرة في السودان باسم “الشرموط”.

وقال خلال حديثه الذي أضحك المتابعين: (حبايبنا أهل السودان نحنا بنحبكم بس ليه كدة؟ كل علبة من دي تمنها 3 سنين سجن بسبب الاسم بس).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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