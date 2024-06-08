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شاهد.. صور تثبت أن الدعم السريع هو من أطلق الرصاصة الأولى.. ظهور المستشار السياسي لحميدتي يوسف عزت داخل مباني التلفزيون في صبيحة يوم الحرب استعداداً لإذاعة البيان

2024/06/08
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, صور قيل أن تم تفريغها من إحدى كاميرات المراقبة بالتلفزيون القومي بأم درمان في صبيحة يوم الحرب بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل من العام الماضي.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهرت الصور المتداولة على نطاق واسع المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع, يوسف عزت, وهو متواجد داخل مباني الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بمدينة أم درمان.

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وأكد ناشرو الصور على مواقع التواصل الاجتماعي, أن تواجد مستشار حميدتي, في التلفزيون وصبيحة يوم الحرب كان الغرض منه إذاعة البيان بالتلفزيون القومي بإعلان استلام قوات الدعم السريع للسلطة.

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وأكدت مصادر وفقاً لما نقل عنها محرر موقع النيلين, أن سبب عدم إذاعة البيان رفض مهندسي البث الحضور لمباني التلفزيون رغم إغراءات عزت, مؤكدين في الوقت نفسه أن الصور تثبت إطلاق الدعم السريع للرصاصة الأولى في الحرب.

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محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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