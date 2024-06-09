نشاط فنى مكثف.. راغب علامة يستعد لجولة غنائية وطرح سنجل قريبًا

النجم راغب علامة يعيش حالة من النشاط الفني المكثف، حيث يستعد في الوقت الحالي لإحياء عدة حفلات غنائية ضمن جولة صيفية تشمل عددًا من الدول العربية. يشمل جدوله الفني سلسلة من الحفلات الضخمة، بالإضافة إلى تسجيل أغنية جديدة للطرح كسنجل في الفترة القريبة.

من المقرر أن يبدأ راغب علامة جولته الغنائية بحفل ضخم في لبنان يوم الإثنين الموافق 17 يونيو الحالي، على أحد المسارح الكبرى. بعد ذلك، سيتوجه إلى تونس لإحياء حفل ضخم ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدولي يوم 26 يونيو، وبعدها يسافر إلى المغرب لإحياء الحفل الثالث في مدينة الدار البيضاء يوم 4 يوليو.

ومن جهة أخرى، يسعى راغب علامة، للانتهاء من تسجيل عدد من الأغنيات الجديدة لطرحها خلال الفترة المقبلة، على طريقة السنجل، كما يفاضل بين أكثر من أغنية لتسجيل أحدها على طريقة الفيديو كليب.

جريدة الدستور