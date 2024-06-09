مي عمر.. «ورد على فل وياسمين»

الممثلة المصرية مي عمر تستعد لتقديم دور بطولي في مسلسل جديد يحمل عنوان “ورد على فل وياسمين”، والذي سيتم عرضه على إحدى المنصات الرقمية في الفترة القادمة. يتألف العمل من عشر حلقات، من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته أيضًا الممثل أحمد مالك، وتدور أحداثه في إطار تشويقي مثير.

بالإضافة إلى ذلك، تستعد مي لعمل آخر تنافس به في موسم رمضان لعام 2025، والذي سيتم إخراجه أيضًا من قبل محمد سامي. من المقرر أن تبدأ عملية التصوير في يوليو المقبل، ويتألف المسلسل الجديد من ثلاثين حلقة، وحاليًا يتم العمل على مراحل كتابته وتطويره.

وتنتظر مي عمر عرض فيلمين انتهت من تصويرهما، الأول مع عمرو سعد، بعنوان «الغربان»، وهو عمل تاريخي تدور أحداثه في أربعينيات القرن الماضي، خلال معركة «العلمين» بالحرب العالمية الثانية، وتؤدي خلاله دور قائدة جيوش الغربان.

والفيلم الثاني بعنوان «بضع ساعات في يوم ما»، والذي تدور أحداثه حول قصص رومانسية تنشأ عبر «الإنترنت» بين مجموعة من الشباب.

صحيفة الاتحاد