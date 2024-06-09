محمد رمضان ينشر فيديو له برفقة المعجب الذي تعرض بالصفع على وجهه من عمرو دياب

نشر الفنان محمد رمضان فيديو على حسابه الرسمي على فيسبوك يُظهر لحظة حضوره لحفل زفاف، حيث قام بتحية ومصافحة العديد من الحضور. في الفيديو، يظهر شاب يحاول التقاط صورة معه، ولكن رمضان لم يلتفت لطلبه ولم يتدخل في أي تصرف بحقه.

يذكر أن اسم الفنان عمرو دياب متصدر للتريند منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، عقب انتشار فيديو له وهو يصفع وجه معجب بالقلم على وجهه بعد أن حاول الأخير التقاط صورة تذكارية له أثناء إحياءه أحد الأفراح، ويتردد أن الفريق المعاون لعمرو دياب يسعى للتواصل مع هذا المعجب لعمل جلسة صلح بينه وبين المطرب صاحب لقب الهضبة.

الشروق نيوز