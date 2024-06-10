أثرياء العالم يتهافتون على اقتناص العقارات الفاخرة في دبي!

تحسّنت جاذبية العقارات في دبي بشكل ملحوظ بفضل اهتمام أثرياء العالم المتزايد بالاستثمار في العقارات الفاخرة فيها. وفي هذا السياق، سجلت السوق العقاري في دبي مبيعات مهمة، حيث تم بيع شقتين بقيمة إجمالية تصل إلى 270 مليون درهم.

وفقًا لبيانات دائرة الأراضي والأملاك، تمت صفقة بيع شقة سكنية على الخريطة في جزيرة جميرا باي ضمن مشروع “بولغاري لايت هاوس” بقيمة 148 مليون درهم، وتبلغ مساحتها 11.6 ألف قدم مربعة، ما يعادل 12712 درهم للقدم المربعة الواحدة.

كما تم بيع شقة سكنية ثانية على الخريطة في منطقة نخلة جميرا بقيمة 122 مليون درهم ضمن مشروع “Six Senses Residences”، وتبلغ مساحتها 26.5 ألف قدم مربعة، ما يعادل 4601 درهم للقدم المربعة الواحدة.

وخلال الفترة حتى الساعة الواحدة ظهرًا من يوم الاثنين، سجلت السوق حوالي 1000 صفقة مبايعة بقيمة تقديرية تصل إلى 2.1 مليار درهم.

صحيفة البيان