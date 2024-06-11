الراقصة دينا تعلن عن أولى تجاربها في التقديم التلفزيوني

كشفت الفنانة الراقصة دينا عن دورها الأول كمذيعة برنامج جديد من المقرر إطلاقه في الفترة المقبلة، حيث قامت بمشاركة الملصق الدعائي للبرنامج عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشرت دينا صورة الملصق الخاص بالبرنامج، الذي يحمل عنوان “اسمع مع دينا”، على حسابها في “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق يقول: “دينا تفتح قلبها وتكشف أسراراً لأول مرة في حلقات جديدة من برنامج #اسمع_من_دينا، إذا كنتم ترغبون في طرح أسئلة على دينا، فأكتبوها في التعليقات وانتظروا الحلقة”.

يذكر أن برنامج «أسمع من دينا»، أولى تجاربها في التقديم التلفزيوني، وستتحدث فيه عن مواضيع مختلفة من بينها الرقص الشرقي ورده على من لا يعتبرونه من الفنون، كما تتحدث عن طريقتها للحفاظ على مظهرها الشاب، ومن المقرر أن يعرض البرنامج على كل المنصات الرقمية.

المصري اليوم