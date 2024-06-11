شاهد بالفيديو.. حاج سوداني يعبر عن فرحته لحظة وصوله إلى مكة لأداء مناسك الحج‬⁩

أعرب حاج مسن من السودان عن سعادته البالغة وفرحته بالوصول إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج .

وقال الحاج الذي يدعى عبدالواحد : “نحمد الله الذي كتبها لنا ونحن في أمانته”.

واستقبلت السبت شركة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا، أولى طلائع الفوج الأول من بعثة حجاج السودان القادمين إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، وبلغ عددهم ” 305 ” حجاج وحاجات من أصل حوالي 8 آلاف حاج يُتوقع وصولهم تباعًا من البعثة السودانية.

وأقيم حفل استقبال خاص لحجاج السودان تخلله توزيع الورود والهدايا التذكارية، حيث عبر الحجاج عن مشاعرهم الفياضة بالوصول بسلام إلى مكة المكرمة، أقدس بقاع الأرض.

جريدة المدينة