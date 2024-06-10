شاهد بالصورة والفيديو.. ظهر وهو يصنع “القراصة” ويتحدث الفرنسية بطلاقة.. شاب سوداني متخرج من أفضل الكليات بتقدير ممتاز لم يجد وظيفة وأجبرته الظروف على عمل متواضع في الخلاء

كسب شاب سوداني احترام جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده, والذين قاموا بمشاركة مقطع فيديو له على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر الشاب محمد عز الدين, والذي تنحدر أصوله من إحدى قرى مدينة الدامر بولاية نهر النيل, وهو يصنع “القراصة” إحدى الأكلات الشهيرة في السودان وهو جالس بمكان عمله بالخلاء.

الشاب المكافح فجر مفاجأة كبيرة للمتابعين بعد ظهوره وهو يتحدث اللغة الفرنسية بطلاقة خلال تعريفه عن نفسه للجمهور.

وذكر محمد عز الدين, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين أنه تخرج من جامعة شندي كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية بتقدير ممتاز.

وذكر الشاب الذي كسب احترام الجميع أنه تخرج من الجامعة في العام 2021 ولم يحصل على وظيفة ليلجأ للعمل المتواضع في الخلاء و “الفيافي” ويأكل من ضراعه.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين