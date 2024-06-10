شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بوصلة رقص مثيرة على أنغام (لولة الحبشية) والجمهور يطلق “صافرات” الإعجاب

عادت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي وخطف الأضواء عليها بمقطع فيديو متداول على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول سلطانة الطرب وهي تغني في حفل غنائي خاص.

https://www.facebook.com/reel/482032484384505

وأشعلت عربي, الحفل بوصلة رقص مثيرة على أنغام أغنيتها الشهيرة “لولة الحبشية”, وسط تفاعل الجمهور الحاضر والذي عبر عن إعجابه بإطلاق “الصافرات”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين