قصة عصابة سودانية بالقاهرة تقودها فتاة ونجل طبيب شرعي شهير تنصب كمين لشاب سوداني بحي المهندسين.. اعتدوا عليه تحت تهديد السلاح ونهبوا أمواله والشرطة المصرية تلقي القبض عليهم

في قضية أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, قامت عصابة سودانية تقودها فتاة ونجل طبيب شرعي شهير بالسودان بنهب شاب سوداني بأحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد حكى والد الشاب “عمر” تفاصيل الواقعة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب د. عبد الرحيم عمر: (شباب سوانيون بقيادة فتاة سودانية ينصبون كميناً لإبني عمر)

مساء الخميس ٦/٦/٣٠٢٤م خرج ابني عمر من محله التجاري بالقاهرة يقود دراجته النارية حاملاً معه مبلغاً من المال يخص المحل التجاري والايجار ومستلزمات العيد. كانت هنالك من مجموعة من الشباب السودانيون الذين يعرفهم يراقبونه..

وأضاف بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: الغريب أن هؤلاء الشباب من اسر محترمة أحدهم بل كبيرهم في الإجرام من أسرة كبيرة عمه طبيب شرعي مشهور في السودان ووالدته سيدة أعمال وفرت له سيارة محترمة لكن يبدو أنه يستهلك مبالغ كثيرة في مناشط أخرى!’ وكذلك بقية المجموعة.

قطعوا على ابني الطريق أثناء سيره في حي المهندسين حيث أغلقوا عليه الطريق بسيارتهم.

وتابع: ضربه أحدهم على وجهه ثم وضعوا له الخنجر على عنقه ثم انتزعوا حقيبته التي عليها الفلوس بدأ في مقاومتهم هرب اثنان منهم بحقيبة الفلوس ولكن لطف الله كان أقرب حيث ظهرت دورية للشرطة إبني أصر على عدم الذهاب للقسم إلا بعد رجوع الذين هربوا بالفلوس، في هذه اللحظة أرسل الهاربون شخص معه حقيبة الفلوس بعد أن أخذوا منها مبلغاً معتبرا. بعد ذلك تم أخذ الجميع لقسم الشرطة.

وواصل والد الشاب سرده: حتى نهار الجمعة لم يعد عمر الي سكن الأسرة مما جعلنا نظن أنه في زيارة لبعض الأسرة التي يتواجد معظمها في القاهرة بعد الحرب..اقلقنا أن هاتفه انقطع عن الاتصال..بدأنا نتصل بأفراد االاسرة وأصدقائه الذي نفوا أن يكون معهم. بعد ذلك تحركنا جميعا نحن واصدقاؤه وزملاؤه في الكورسات الدراسية وظللنا نطوف على جميع مراكز الشرطة بالقاهرة ثم المستشفيات، لكنتشف أنه محتجز في قسم العجوزة..تحرك محامينا الاستاذ أحمد.. وتحركنا.. هنالك تعهد المجرمون لإبني بأرجاع المبلغ وطلبوا منه السماح حفاظاً على سمعة أسرهم إذ لم يتصورا أن الأمر سيصل الي البوليس وعليه شهود وآثار الضرب.. تم العفو وقدر رجال الشرطة ذلك نسبة ظروف السودانيين والحرب التي أثرت على سلوكيات البعض منهم.. خرج إبننا بعد استلام مبلغه المالي ودراجته النارية وأماناته من قسم الشرطة وهو الآن بحالة جيدة مع بعض الكدمات..عدنا فجر اليوم الي دارنا.

وختم الدكتور قائلاً: نشكر كل الاهل والأصدقاء الذين أقلقهم خبر إختفاء ابنهم عمر كذلك نشكر زملاء عمر وبروف محمد عبدالله في البوابة العلمية وزملاءه من الطلبة والطالبات الذين ظلوا يرافقوننا في البحث عنه في أقسام الشرطة والمستشفيات حتى العثور على مكانه كما نشكر الاستاذ أحمد المحامي على جهده المقدر.