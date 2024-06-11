شاهد.. مطربة سودانية تطلق أغنية جديدة تهاجم فيها قائد الدعم السريع “حميدتي” وتصفه بالخائن (انت شردت الغلابة وخليت الخرطوم خرابة)

أطلقت مطربة سودانية صاعدة, أغنية جديدة وجدت حظها من التداول على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد هاجمت المطربة نهى الفتيحاب, في أغنيتها قائد قوات الدعم السريع “حميدتي”.
ووصفت المطربة “حميدتي” بالخائن, وتقول الفنانة في مطلع أغنيتها وهي تهاجم قائد الدعم السريع: (انت شردت الغلابة وخليت الخرطوم خرابة).
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
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