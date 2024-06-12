حورية فرغلي تكشف كواليس جديدة من مسلسل «سيما ماجي»

حورية فرغلي كشفت عن صورة جديدة من كواليس تصوير مسلسلها الجديد “سيما ماجي” عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور “انستجرام”. وعلقت قائلة: “دعواتكم للمسلسل الجديد، يارب ينال إعجابكم إن شاء الله”.

يأتي مسلسل “سيما ماجي” ضمن إطار اجتماعي مشوق يتناول الصراعات المستمرة بين الخير والشر، وبين العواطف والمصالح المادية. كما يتناول المسلسل قضايا مهمة تعكس الواقع الاجتماعي، مثل العنف الذي يرتكب باسم الحب والجرائم التي تستهدف المرأة وتتلاعب بمشاعرها وحياتها، وذلك من خلال مشاهد مشوقة مليئة بالتشويق والإثارة.

الوطن نيوز