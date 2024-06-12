شاهد بالفيديو.. بعد أن نصب نفسه والي لولاية الخرطوم.. الصحفي “الدعامي” إبراهيم بقال يرقص بطريقة غريبة ومضحكة داخل مكتبه ويثير سخرية جمهور مواقع التواصل

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو للصحفي والقيادي بالدعم السريع إبراهيم بقال سراج.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أثار “بقال” سخرية الجمهور وهو يرقص داخل مكتبه بطريقة وصفها المتابعون بالغريبة والمضحكة.

وكان إبراهيم بقال, قد نصب نفسه قبل فترة والي لولاية الخرطوم, بعد مباركة قيادات الدعم السريع حسبما زعم في مقطع فيديو سابق.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين