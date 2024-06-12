ناشط جنوب سوداني يكتب عن فوز صقور الجديان على منتخب بلاده: (قاعدين نشجع والسودانيين يهتفوا “دبل ليهو” ولعيبة السودان بدل يطنشوا قاموا دبلوا لينا..ليه ياخ؟ رحمة مافي؟مبروك تاني وثالث للسودان لأنهم استحقوا الفوز)

حظي منشور لصحفي وناشط من دولة جنوب السودان على إعجاب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام المئات بمشاركة تدوينة الناشط “دينق قوج” التي كتبها على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

“دينق قوج”, كتب تدوينته عقب فوز المنتخب السوداني على منتخب جنوب السودان بثلاثية نظيفة على ملعب جوبا, الجديد ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وكتب الصحفي الجنوب سوداني: (في الاستاد وكلي امل وخاتي في راسي منتخبا الاتعادل مع السودان مرتين وكان اقرب للفوز … اها جابوا فينا قون …. قلنا في أمل وقاعد نشجع والسودانيين بهتفوا (دبل ليهو ) ….لعيبة السودان بدل يطنشوا قاموا دبلوا لينا ….حيلي مات وقعدت في مقعدي …وجات الصاقعة قصدي الثالثة …يلا الجمهور السوداني غيروا الهتاف الى ياهو ده الشغل ده الشغل ياهو ده الشغل ده الشغل ( مع حركة اليد دييك بتاعت المطاعنة ديك ) ليه ياخ ؟ رحمة مافي راعوا شعورنا ياخ المهم المبارة إنتهت …غلبني اسويه ..اقيف و اقعد جا الاستاذ انطوني واساني وفات وجا هنربول علي عدلان واساني …وفات بعد فترة لملمت نفسي وطلعت في زحمة شديدة يا الله يالله …

ضربت لي المدام د.نادية سمعت بالنتيجة ودايرة تطمئن لحالتي ،قالت لي انت كيف حسع ؟ قلت ليها راجلك في ظروف كعبة شديد …وانت وين حسع قلت ليها خشيت هنا شفت لي ضل …وفعلا دخلت فندق براميد… دخلتي كدا عينك ما يشوف الا النور اخواني الصغار Chabur Goc و Daniel Tukobs طلعوا فلول.. ..شبكوني ليك لقيت المعاملة كيف ؟ قلت ليهم من ياتو ناحية ؟ ما عجبهم الإجابة…قالوا لي قول ميعاااااااا قول بااااااااع ياجماعة خلوني اشرب عصير برتقال ولى ليمون انا فاقد سوائل …المهم اتفكفكت منهم يالله وشوفت لي زاوية كدا بعيدة مافي زول يشوفني فيهو … بعد ارتحت ورقت شوية طلعت لشارع طمبرا محل البوش …لقيت ليك اصحابي كدا تجار من اولاد الزغاوة ياخ ديل بدل يركزوا في صينية الشية القدامهم كلهم قريب التسعة قاموا على حيلهم ويسلموا علي طبعا ما كان محبة ….طعمجة بس وطبعا انتهت هتاف و بتصفيق لقيتنا كيف؟ دينق قوج! لقيتنا كيف دينق قوج لقيتنا كيف دينق قوج هم عارفين انا نباتي طلبوا بوش على حسابهم قلت ليهم ماشي البقالة بتاعت الحبشي اجيب الجبنة .. عييييك ركبت عربتي وعردت .. وقت جيت البيت قلت اخش الفيسبوك….لا حولاااااا…مافي جنوبي غيري ياجماعة ؟ التايم لاين السوداني كلوا دينق قوج ؟ شكيتكم لى الله سيدي المهم نمت …الساعة ٢ صباحا صحتني جوعة بت كلب …لحدي حسع شغال امص في ليمون واشرب موية … غايتو يا جنرال اغسطينو ويا إتحاد الكرة ويا مدربنا ده مافريق لكأس العالم كلو كلو …والا كلو مبارة الشعب بكون ذي حالتنا إمبارح والمصوره الفوتوشوب الفوق ده.. المهم مبروك تاني وثالث للسودان لانهم استحقوا الفوز.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين