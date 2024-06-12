ناشط جنوب سوداني يكتب عن فوز صقور الجديان على منتخب بلاده: (قاعدين نشجع والسودانيين يهتفوا “دبل ليهو” ولعيبة السودان بدل يطنشوا قاموا دبلوا لينا..ليه ياخ؟ رحمة مافي؟مبروك تاني وثالث للسودان لأنهم استحقوا الفوز)

حظي منشور لصحفي وناشط من دولة جنوب السودان على إعجاب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام المئات بمشاركة تدوينة الناشط “دينق قوج” التي كتبها على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
“دينق قوج”, كتب تدوينته عقب فوز المنتخب السوداني على منتخب جنوب السودان بثلاثية نظيفة على ملعب جوبا, الجديد ضمن تصفيات كأس العالم 2026.
وكتب الصحفي الجنوب سوداني: (في الاستاد وكلي امل وخاتي في راسي منتخبا الاتعادل مع السودان مرتين وكان اقرب للفوز … اها جابوا فينا قون …. قلنا في أمل وقاعد نشجع والسودانيين بهتفوا (دبل ليهو ) ….لعيبة السودان بدل يطنشوا قاموا دبلوا لينا ….حيلي مات وقعدت في مقعدي …وجات الصاقعة قصدي الثالثة …يلا الجمهور السوداني غيروا الهتاف الى ياهو ده الشغل ده الشغل ياهو ده الشغل ده الشغل ( مع حركة اليد دييك بتاعت المطاعنة ديك ) ليه ياخ ؟ رحمة مافي راعوا شعورنا ياخ المهم المبارة إنتهت …غلبني اسويه ..اقيف و اقعد جا الاستاذ انطوني واساني وفات وجا هنربول علي عدلان واساني …وفات بعد فترة لملمت نفسي وطلعت في زحمة شديدة يا الله يالله …
ياسين الشيخ _ الخرطوم
النيلين
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