شاهد بالفيديو.. الجيش يتمدد في أم درمان ويقوم بتنظيف السوق الشعبي والمناطق المجاورة له

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حديث حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين الذين تناقلوه على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع كتيبة من الجيش السوداني, وهي تقوم باقتحام السوق الشعبي أحد أشهر الأسواق بمدينة أم درمان.

وقامت الكتيبة بتنظيف منطقة السوق الشعبي والمناطق المجاورة له أبرزها أحياء أم بدة المجاورة للسوق الشعبي.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين