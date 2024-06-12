شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تعود لإشعال مواقع التواصل بوصلة رقص مثيرة على أنغام (أنا بغنيلو)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة واسعة بعد مشاركته عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, وهي تغني في حفل خاص.

ورقصت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب السوداني خلال الحفل بطريقة وصفها المتابعون بالمثيرة على أنغام أغنيتها (أنا بغنيلو).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين