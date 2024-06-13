بالفيديو.. ليلى علوي تعلق على “الموقف المحرج” بعد قبلة عمرو دياب

أعربت الفنانة المصرية ليلى علوي عن رأيها حول الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ووثق موقفًا وصفه الكثيرون بأنه “محرج” بينها وبين النجم المصري عمرو دياب، خلال حضورهما حفل زفاف ابنة أحد المنتجين مؤخرًا.

ظهرت علوي في الفيديو وهي ترقص بهدوء قبل أن يقترب منها دياب، الذي كان يغني بجانبها، واحتضنها. كانت علوي على وشك تقبيله على وجنتيه، وهو نوع من التحية الشائعة، لكنه بدا وكأنه حاول إنهاء الموقف بسرعة والابتعاد.

في لقاء لها ببرنامج “ET بالعربي”، علقت علوي على الموقف بقولها: “عمرو دياب فنان كبير ومحبوب من العالم كله.. وهو من جاء وسلّم عليّ، وهذا يحدث مع كل زملائه في الوسط الفني، وليس معي فقط”.

يشار إلى أن نفس حفل الزفاف كان قد شهد واقعة أخرى أثارت الكثير من الجدل، عندما صفع “الهضبة” أحد المعجبين الذي حاول التقاط صورة معه.

وظهر بالفيديو أن الشاب الذي يدعى أسامة، حاول مسك ثياب دياب، البالغ من العمر 63 عاما، مما أثار غضب الأخير.

وتصدر وسم “هاشتاغ” عمرو دياب مواقع التواصل في مصر، عقب المشهد الذي انتقده عديدون، واعتبره البعض “سقطة أخلاقية من المطرب ليس لها مبرر”.

وليست هذه الواقعة الأولى التي يتصرف فيها دياب بشكل انتقده العديدون، إذ تداول رواد مواقع التواصل، في فبراير الماضي، مقطع فيديو للمطرب متحدثا في الهاتف وسط عدد كبير من الحراس والمعجبين، بينما كان يبحث عن سائقه قائلا “الحيوان بتاعنا فين؟”، مما يعني “أين هذا الحيوان؟”.

وأثار سبّ دياب للسائق الخاص به جدلا واسعا وانتقادات بسبب ما كشف عن معاملته للسائق بطريقة وصفها الكثيرون بالـ”مهينة”.

عمرو دياب يحرج ليلى علوي في حفل زفاف الصفعة الشهير 👀! pic.twitter.com/nW4KUvKDHM — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 8, 2024

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