بعد أنباء خطوبة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب يعلّق ويتحدث عن “مفاجأة”

كشفت تقارير إعلامية عن خطوبة المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب لرجل أعمال، وذلك بعد عدة أشهر من انفصالها عن المغني والموزع حسام حبيب، وهي علاقة أثارت الكثير من الجدل والتندر على مدار الأعوام الماضية.

على الرغم من أن شيرين عبد الوهاب لم تعلن عن خطبتها بشكل رسمي، إلا أن حسام حبيب أكد الخبر في تصريحات نقلتها مواقع إخبارية فنية.

وفي تصريح لموقع “ET” بالعربي، وجه حبيب رسالة إلى شيرين قائلاً: “ألف ألف مبروك، وأتمنى لك أحلى حاجة في الدنيا، وسعادة.. أنا بجد سعيد بسبب العشرة والصداقة اللي بينا، وهي دي اللي تدوم”.

كما أشار حبيب إلى مفاجأة خاصة يعتزم تقديمها، موضحاً أنه قرر عمل أغنية خاصة لشيرين وخطيبها في ألبومه الجديد الذي من المقرر طرحه قريباً، واصفاً خطيبها بأنه “رجل محترم جداً جداً”.

جدير بالذكر أن شيرين عبد الوهاب مرت خلال الأعوام الماضية بالعديد من التقلبات في حياتها الشخصية، خلال علاقتها بحسام حبيب وإعلان انفصالهما أكثر من مرة، مما أثار الكثير من الخلافات والمشاحنات التي كانت موضع تندر وجدل في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وبدأت عبد الوهاب مشوارها الفني لأول مرة على الساحة الغنائية منذ عقدين، بألبوم مشترك مع المغني المصري تامر حسني يحمل اسم “فري ميكس 3″، بيعت منه نحو 20 مليون نسخة، واستطاعت أن تحجز مكانها في قائمة أهم مطربات العالم العربي.

وأصدرت 8 ألبومات غنائية حمل آخرها اسم “نسّاي” عام 2018، إلى جانب العديد من الأغاني المنفردة وأغاني الأفلام، وكانت لها تجربة سينمائية وحيدة في الفيلم الكوميدي “ميدو مشاكل” عام 2003، كذلك قدمت عملا دراميا واحدا وهو مسلسل “طريقي” عام 2015.

وحصدت عبد الوهاب جوائز كثيرة في عدة مهرجانات بمختلف أنحاء العالم العربي، وشاركت في لجنة تحكيم النسخة العربية من برنامج الغناء الشهير “ذا فويس”، لمدة 3 مواسم.

الحرة