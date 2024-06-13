هشام عاشور: نيللي كريم عمرها ما رشحتني لأي دور

تحدث الفنان ولاعب الإسكواش العالمي هشام عاشور، عن حقيقة ترشيح الفنانة نيللي كريم له للمشاركة في أحد مسلسلاتها خلال فترة زواجهما.

وأوضح هشام عاشور، في لقاء خاص مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، قائلاً: «نيللي كريم عمرها ما رشحتني لأي دور، مابترشحش خالص هيَّ، وأنا بالنسبالي كنت بطل عالم، مش هروح أقولهم والنبي يا جماعة اكتشفوني».

وأكد هشام عاشور، أن ترشيحه لمسلسل «عملة نادرة» كان من المنتج جمال العدل، لافتًا أنه صاحب فضل كبير عليه؛ قائلاً: «جمال العدل شافلي أكتر من فيديوهات وقالي عايزك تخس شوية، ولسة شايفه من 5 أيام في النادي، وقالي برافو انك خسيت».

وأضاف هشام عاشور قائلاً: «أقسم بالله نيللي كريم عمرها مارشحتني لأي دور، مش موجود عندها انها تقول لحد خد ده يمثل، وزواجي منها كان معجزة، أنا كنت عايش في أمريكا وعندي دنيتي وفيلتي وعربياتي وفلوسي، وحياتي ومصاحب بنات وكان ليه أني اتجوز، وكان عندي 39 سنة وعشت الحياة دي ودخلت مرة واحدة وبقيت بيتوتي واتجوزت في شهرين فطبعًا معجزة».

بوابة الأهرام