بعرض خيالي .. الاتحاد يسعى للظفر بخدمات ” محمد صلاح “

يخطط نادي الاتحاد لإجراء محاولات جديدة من أجل ضم المهاجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وسبق أن وضع مسؤولو الاتحاد اللاعب المصري كأحد الأهداف الرئيسية لكسب خدماته، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم المقبل .

وبحسب ما أفاد به الصحفي “أكرم كونور” بحسابه الشخصي عبر منصة إكس أن النادي السعودي سيقدم عرضاً جديداً للاعب المنتخب المصري بقيمة 175 مليون يورو .

وكان الاتحاد قد تفاوض مع اللاعب المصري في الصيف الماضي، ولكن المفاوضات لم تكتمل، لعدم رغبة إدارة النادي الإنجليزي في رحيله.

وذكرت تقارير صحفية أيضاً في وقت سابق أن السعودية تضع اللاعب المصري (31 عاماً) الذي يرتبط مع ليفربول بعقد حتى 2025، هدفاً رئيسياً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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