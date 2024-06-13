محمد صلاح يغني “أحلى حاجة فيكي” في حفل زفاف محمد هاني – فيديو

قام محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، بغناء أغنية “أحلى حاجة فيكي” بمشاركة الفنان محمد حماقي، في حفل زفاف محمد هاني نجم النادي الأهلي المقام بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة.وظهر محمد صلاح يغني كوبليه “أكتر من كدا إيه” من أغنية “أحلى حاجة فيكي”، وسط رقص نجوم الأهلي وتشجيع من حسام غالي نجم الأهلي السابق.

واحتفل محمد هاني بحفل زفافه مساء الأربعاء في أحد فنادق العاصمة الإدارية، بعد حصوله على إذن من النادي الأهلي للدخول إلى عش الزوجية. حضر الحفل كوكبة من زملائه في الفريق الأحمر ونجوم الكرة المصرية.

تزوج محمد هاني من شقيقة زوجة حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وقائد الفريق السابق.

نشر حسام غالي عبر صفحته الرسمية على إنستجرام صورة تجمعه بنجله محمود، وهما يرتديان بدلتين قبل انطلاق حفل زفاف محمد هاني.

عاد محمد هاني إلى القاهرة يوم الثلاثاء الماضي من غينيا بيساو بعد مشاركته في مباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، ثم حصل على إذن من النادي الأهلي لإقامة حفل زفافه يوم الأربعاء.

بوابة فيتو