أحمد عز: الشعب السعودي استقبلنا بحفاوة وأشكر المستشار تركي آل الشيخ

كشف الفنان أحمد عز عن أمله في تقديم أجزاء جديدة من فيلم “أولاد رزق”، قائلاً: “أتمنى أن نتمكن من إنتاج الجزءين الرابع والخامس من أولاد رزق”. جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة “إم بي سي مصر”.

وأعرب أحمد عز عن امتنانه للاستقبال الحار الذي حظوا به في السعودية، معبراً عن أمله في أن يأتي السعوديون إلى مصر ليتمكنوا من رد جزء من هذا الكرم.

كما شكر هيئة الترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ على الدعم الكبير الذي قدموه لفريق عمل فيلم “أولاد رزق”.

وأشار أحمد عز:”انا شخص قلوق جدا ودايما حريص على عمل أفضل شيء في أي عمل أشارك فيه، وعلشان كده مهما أعطيت 100% بقى قلقان من ردود الأفعال”.

بوابة فيتو