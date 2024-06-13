بالصورة.. المريخ السوداني يفاجئ جماهيره ويتعاقد مع حارس منتخب نيجيريا ونادي انيمبا

فاجأ نادي المريخ السوداني الذي يستعد لخوض بطولة دوري أبطال أبطال أفريقيا, جمهوره بعد حسمه لصفقة قوية قادمة من الدوري النيجيري.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أعلن نادي المريخ وعبر صفحته الرسمية تعاقده مع الحارس النيجيري اولورنليكي اوجو.

ووقع حارس نادي انيمبا والمنتخب النيجيري, لمدة عامين ليؤمن بذلك النادي الأحمر عرينه بعد أنباء ترددت عن رفض الحارس الأساسي والدولي محمد المصطفي, والمعار لنادي عزام التنزاني تجديد عقده الذي ينتهي قريباً.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين