شاهد بالفيديو.. أسرة قائد كتائب البراء تطلق “الزغاريد” بعد وصوله من السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حقق رواجاً واسعاً بعد نشره عبر السوشيال ميديا والمنصات المختلفة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فرحة أسرة المصباح أبو زيد, قائد كتائب البراء بن مالك بالسودان.

وأطلق أسرة المصباح, بمدينة عطبرة “الزغاريد” فرحة بعودته لأرض الوطن بعد أن غادر قبل أيام إلى المملكة العربية السعودية في رحلة قابل خلالها عدد من محبي كتائب البراء.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين