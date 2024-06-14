قرعة أمم افريقيا فى الرابع من يوليو المقبل

حدد الاتحاد الافريقى لكرة القدم ( كاف ) الرابع من يوليو المقبل لاجراء قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية “كان” والتى ستقام بالمغرب عام 2025.

واختار الكاف استديوهات شبكة سوبر سبورت بمدينة جوهانسبيرج فى جنوب افريقيا مكانا للقرعة التى يحضرها الأساطير والنجوم واللجنه المنظمه وبعض الضيوف.

ويشارك ‏48 منتخب في التصفيات وسيتم توزيعها بالقرعه على 12 مجموعة من خلال اربعة مستويات.

ويتأهل للنهائيات 23 منتخبا بالاضافة إلى المغرب البلد المستضيف النهائيات عام 2025 بالمغرب مما يعنى تأهل نصف المنتخبات المشاركة ومغادرة النصف الآخر.

ومن بين المنتخبات ال 48 منتخب ساحل العاج حامل اللقب واربعة منتخبات تأهلت من التصفيات التمهيدية هى تشاد، ليبيريا ، اسواتينى وجنوب السودان وستبدأ التصفيات فى سبتمبر القادم .

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